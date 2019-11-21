В Молдавии разбили мемориальные плиты советским солдатам
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Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Памятные гранитные плиты на стенах долговременной огневой точки 417 линии Сталина, расположенной на окраине села Кошница Дубоссарского района, были бессовестно разбиты неизвестными вандалами. Была уничтожена и табличка в честь лейтенанта Суворина, установленная этим летом нашими организациями», — написал Петрович.
По его словам, вандалы разбили плиты отвалившимися кусками бетона, а также оставили оскорбительную надпись.
Отмечается, что место происшествия уже осмотрели полиция и мэр села Алексей Гафель. Петрович заверил, что мемориальные плиты будут восстановлены по сохранившимся эскизам.
Ранее вандалы осквернили памятник советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове.