В Молдавии разбили мемориальные плиты советским солдатам

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Руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович заявил, что неизвестные вандалы разбили мемориальные плиты в окрестностях села Кошница Дубоссарского района Молдавии, установленные советским солдатам.
В Молдавии разбили мемориальные плиты советским солдатам
  • © Алексей Петрович
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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Памятные гранитные плиты на стенах долговременной огневой точки 417 линии Сталина, расположенной на окраине села Кошница Дубоссарского района, были бессовестно разбиты неизвестными вандалами. Была уничтожена и табличка в честь лейтенанта Суворина, установленная этим летом нашими организациями», — написал Петрович.

По его словам, вандалы разбили плиты отвалившимися кусками бетона, а также оставили оскорбительную надпись.

Отмечается, что место происшествия уже осмотрели полиция и мэр села Алексей Гафель. Петрович заверил, что мемориальные плиты будут восстановлены по сохранившимся эскизам.

Ранее вандалы осквернили памятник советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове. 

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