Вандалы осквернили памятник маршалу Жукову в Харькове

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Вандалы осквернили памятник советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове. Об этом информирует областное управление Национальной полиции Украины.
Вандалы осквернили памятник маршалу Жукову в Харькове
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«Неизвестные лица облили постамент красной краской», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что на месте инцидента работает следственно-оперативная группа, по факту повреждения памятника полицией проводится проверка.

Также сообщается, что о происшествии сотрудникам правоохранительных органов стало известно через интернет.

Ранее в Одессе залили краской памятную доску маршалу Жукову, на мемориал вандалы нанесли надпись «палач».

В начале ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя демонтаж барельефа Жукову в Одессе и сожжение украинскими радикалами принесённых на место демонтажа цветов, заявила, что «всё смешалось в националистическом угаре».

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