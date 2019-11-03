Захарова назвала снос барельефа Жукову «националистическим угаром»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала демонтаж барельефа маршалу СССР Георгию Жукову в Одессе, а также сожжение украинскими радикалами принесённых на место демонтажа цветов, заявив, что «всё смешалось в националистическом угаре».

«В Одессе неонацисты сняли со здания военкомата барельеф Георгию Жукову», — написала Захарова в своём Facebook.

Она добавила, что люди стали приносить цветы на место снесённого барельефа, а украинские радикалы принялись сжигать эти цветы.

«Всё смешалось в националистическом угаре», — написала Захарова.

Ранее жители Одессы устроили мирную акцию протеста после того, как барельеф Жукову был демонтирован со здания Приморского военкомата.