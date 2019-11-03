Захарова назвала снос барельефа Жукову «националистическим угаром»
«В Одессе неонацисты сняли со здания военкомата барельеф Георгию Жукову», — написала Захарова в своём Facebook.
Она добавила, что люди стали приносить цветы на место снесённого барельефа, а украинские радикалы принялись сжигать эти цветы.
«Всё смешалось в националистическом угаре», — написала Захарова.
Ранее жители Одессы устроили мирную акцию протеста после того, как барельеф Жукову был демонтирован со здания Приморского военкомата.