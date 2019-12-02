Зеленский пообещал ввести электронные водительские права в 2019 году
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«Мы работаем над нашим большим проектом диджитализации в стране. Электронное водительское удостоверение и техпаспорт уже скоро, прямо скоро-скоро будет у вас в iPhone», — заявил он в видеообращении, опубликованном в Facebook.
По словам Зеленского, разработанное украинской командой приложение уже направлено в Google Play и App Store.
«Уже в этом году украинцы начнут этим пользоваться. Но это только начало», — подчеркнул лидер Украины.
Ранее правительство Украины запустило проект по внедрению инструментов Google в работу министров и организовало обучающие курсы для сотрудников.