На Украине запустили проект по внедрению инструментов Google в кабмине

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Правительство Украины запустило пилотный проект по внедрению инструментов Google в работу министров и организовало обучающие курсы для сотрудников по использованию функционала сервиса.
На Украине запустили проект по внедрению инструментов Google в кабмине
  • Reuters

Об этом сообщил член украинского правительства Дмитрий Дубилет.

«Мы официально запустили «пилот» по внедрению инструментов Google в кабмине. Мы договорились с Google о том, что нам предоставляют 1000 бесплатных аккаунтов. За это мы им очень благодарны», — написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, первые группы сотрудников уже начали обучение.

«Сейчас, если надо собрать информацию от других госорганов или сотрудников, на это уходит куча времени, потому что информация собирается через документы и затем систематизируется вручную», — объяснил министр.

Он выразил мнение, что новый проект позволит сэкономить время при работе с документами.

Дубилет также подчеркнул, что инструменты Google не будут использоваться при работе с информацией с ограниченным доступом.

В конце августа на Украине разработали специального бота в Telegram для помощи в работе депутатов Верховной рады.

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