На Украине запустили проект по внедрению инструментов Google в кабмине
- Reuters
Об этом сообщил член украинского правительства Дмитрий Дубилет.
«Мы официально запустили «пилот» по внедрению инструментов Google в кабмине. Мы договорились с Google о том, что нам предоставляют 1000 бесплатных аккаунтов. За это мы им очень благодарны», — написал он на своей странице в Facebook.
По его словам, первые группы сотрудников уже начали обучение.
«Сейчас, если надо собрать информацию от других госорганов или сотрудников, на это уходит куча времени, потому что информация собирается через документы и затем систематизируется вручную», — объяснил министр.
Он выразил мнение, что новый проект позволит сэкономить время при работе с документами.
Дубилет также подчеркнул, что инструменты Google не будут использоваться при работе с информацией с ограниченным доступом.
В конце августа на Украине разработали специального бота в Telegram для помощи в работе депутатов Верховной рады.