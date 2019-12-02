Политолог оценил готовность Украины «принять пару областей» России
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- РИА Новости
«Думаю, у Кулебы нет особых успехов в европейской или евроатлантической интеграции Украины. Поэтому он пытается хайповать на каких-то антироссийских темах… Думаю, Кулеба продемонстрировал всему миру свою политическую некомпетентность. Кулеба подыгрывает антироссийским настроениям на Украине», — считает эксперт.
Мезюхо также отметил, что подобные заявления «создают негативный фон накануне встречи в нормандском формате».
Ранее Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что национализм и притеснение малых народов на Украине могут привести к выходу из её состава ряда областей, выразил готовность «принять пару областей» России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на слова Кулебы заявила, что «одна российская область уже была в составе Украины, и ей там не понравилось».