В Совфеде оценили готовность Украины «принять пару областей» России

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление украинского вице-премьера по вопросам европейской интеграции Дмитрия Кулебы о том, что страна может «принять пару областей» России.

«На Украине не очень задумываются о том, какие заявления и по какому поводу они делают. Данные слова тоже не имеют под собой особой аргументации. Чиновники на Украине не думают, что говорят, и придавать значение их словам не приходится. Если же опираться на мировые реалии, Украина неизбежно будет иметь нормальные отношения с Россией. Киеву никак без Москвы и он начинает это постепенно понимать», — сказал сенатор.

Цеков также подчеркнул, что на Украине всё чаще звучат голоса о том, что надо улучшать отношения с Россией.

Ранее Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что национализм и притеснение малых народов на Украине могут привести к выходу из её состава ряда областей, выразил готовность «принять пару областей» России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на слова Кулебы заявила, что «одна российская область уже была в составе Украины, и ей там не понравилось».