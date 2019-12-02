На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинский кабмин принял решение о смене руководства государственных компаний, в том числе «Нафтогаза».

«Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании», — приводит Интерфакс-Украина его слова на пресс-конференции в Киеве.

Оржель подчеркнул, что нынешнее руководство может принять участие в конкурсах на вакантные должности.

В октябре агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщало о попытке американских бизнесменов сместить руководство «Нафтогаза», чтобы назначить туда нового начальника.