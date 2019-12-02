На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»
- РИА Новости
«Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании», — приводит Интерфакс-Украина его слова на пресс-конференции в Киеве.
Оржель подчеркнул, что нынешнее руководство может принять участие в конкурсах на вакантные должности.
В октябре агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщало о попытке американских бизнесменов сместить руководство «Нафтогаза», чтобы назначить туда нового начальника.