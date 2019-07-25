СМИ рассказали о внутренних проблемах «Нафтогаза»

Управление маркетинговых исследований НАК «Нафтогаз Украины» подготовило документ, касающийся ситуации с корпоративной реорганизацией госкомпании. В нём говорится о возникших внутри компании проблемах.

Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на копию документа, которая есть в распоряжении редакции.

Отмечается, что в докладе под названием «Оценка прогресса организационной трансформации «Нафтогаза» говорится, что у компании есть ряд проблем, которые обостряет несовпадение взглядов на ситуацию в НАК главы компании Андрея Коболева и исполнительного директора Юрия Витренко.

«Трансформация значительно отстаёт от графика, что делает «Нафтогаз» уязвимым для краткосрочных и среднесрочных угроз и вызовов. Мы видим высокий риск того, что «Нафтогаз» столкнётся с серьёзным дефицитом денежных средств в 2020 году, который будет вызван отсутствием доходов от транзита газа. Ввиду этих проблем незначительный прогресс трансформации создаёт высокий риск распада «Нафтогаза» — потому что даже новое правительство в конечном итоге перестанет понимать, какую ценностную роль может выполнять нынешнее руководство компании», — говорится в документе.

В качестве примера несовпадения взглядов на развитие НАК в руководстве компании указывается, что, в частности, Витренко считает первой и главной целью трансформации НАК быстрое преобразование «Нафтогаза» в эффективную компанию с системой сдержек и противовесов, минимизирующей зависимость развития компании от конкретных личностей. Андрей Коболев, в свою очередь, сообщил, что это не было первоочередной задачей трансформации и что он не знал о такой идее. В его понимании ключевой целью было быстрое достижение финансовой устойчивости НАК.

«Как показали наши интервью, некоторые члены топ-менеджмента обеспокоены тем, что в компании нет профессионалов, занимающихся техническими вопросами нефти и газа. Такое отсутствие навыков создаёт огромные риски для «Нафтогаза». Все эти проблемы приводят к тому, что не существует адекватной системы «сдержек и противовесов» между наблюдательным советом и правлением», — подчёркивают эксперты.

«Экономическая правда» уточняет, что редакция обратилась к Витренко с просьбой прокомментировать данный отчёт, но он сказал, что не знает, откуда у журналистов «данный документ, и поэтому не может комментировать его содержание».

Ранее Коболев заявил, что Украина может столкнуться с трудностями при закупке необходимых для качественной подготовки к отопительному сезону 20 млрд кубометров газа. По его словам, компании может помешать дефицит оборотных средств.