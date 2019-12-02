В Кремле прокомментировали высказывания Володина по Украине
- РИА Новости
«Внешняя политика Российской Федерации формулируется по Конституции президентом и реализуется в качестве инструментария Министерством иностранных дел», — сказал Песков журналистам.
По его словам, все ветви власти выражают обеспокоенность и считают неприемлемыми демарши, подобные попыткам украинской делегации помешать выступлению депутата от Крыма Руслана Бальбека на форуме по вопросам меньшинств в ООН.
«Что касается других оценочных заявлений, то я рекомендовал бы обратиться в Государственную думу», — отметил он.
Ранее Володин сказал, что национализм и притеснение малых народов на Украине могут привести к выходу из её состава ряда областей.
Он призвал Киев начинать работу с устранения ошибок, в том числе с пересмотра отношения к правам этнических групп.