В Кремле прокомментировали высказывания Володина по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина об угрозе выхода некоторых областей из состава Украины в случае притеснения малых народов.

«Внешняя политика Российской Федерации формулируется по Конституции президентом и реализуется в качестве инструментария Министерством иностранных дел», — сказал Песков журналистам.

По его словам, все ветви власти выражают обеспокоенность и считают неприемлемыми демарши, подобные попыткам украинской делегации помешать выступлению депутата от Крыма Руслана Бальбека на форуме по вопросам меньшинств в ООН.

«Что касается других оценочных заявлений, то я рекомендовал бы обратиться в Государственную думу», — отметил он.

Ранее Володин сказал, что национализм и притеснение малых народов на Украине могут привести к выходу из её состава ряда областей.

Он призвал Киев начинать работу с устранения ошибок, в том числе с пересмотра отношения к правам этнических групп.