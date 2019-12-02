В Кремле прокомментировали высказывания Володина по Украине

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина об угрозе выхода некоторых областей из состава Украины в случае притеснения малых народов.
В Кремле прокомментировали высказывания Володина по Украине
  • РИА Новости

«Внешняя политика Российской Федерации формулируется по Конституции президентом и реализуется в качестве инструментария Министерством иностранных дел», — сказал Песков журналистам.

По его словам, все ветви власти выражают обеспокоенность и считают неприемлемыми демарши, подобные попыткам украинской делегации помешать выступлению депутата от Крыма Руслана Бальбека на форуме по вопросам меньшинств в ООН.

«Что касается других оценочных заявлений, то я рекомендовал бы обратиться в Государственную думу», — отметил он.

Ранее Володин сказал, что национализм и притеснение малых народов на Украине могут привести к выходу из её состава ряда областей.

Он призвал Киев начинать работу с устранения ошибок, в том числе с пересмотра отношения к правам этнических групп.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить