В Совфеде оценили готовность Киева «принять пару областей» России
- РИА Новости
По его мнению, Россию пытаются втянуть в дискуссию, которая не имеет никакого смысла.
«Поэтому данное заявление (Кулебы. — RT) — не более чем нечистоплотная политическая игра, она не имеет ни смысла, ни основы, ни какой бы то ни было реальной перспективы», — сказал Косачёв.
Ранее Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, заявившего, что национализм и притеснение малых народов на Украине могут привести к выходу из её состава ряда областей, выразил готовность «принять пару областей» России.