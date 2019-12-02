В Совфеде оценили готовность Киева «принять пару областей» России

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в разговоре с НСН прокомментировал слова вице-премьера Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о готовности Киева «принять пару областей» России.

По его мнению, Россию пытаются втянуть в дискуссию, которая не имеет никакого смысла.

«Поэтому данное заявление (Кулебы. — RT) — не более чем нечистоплотная политическая игра, она не имеет ни смысла, ни основы, ни какой бы то ни было реальной перспективы», — сказал Косачёв.

Ранее Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, заявившего, что национализм и притеснение малых народов на Украине могут привести к выходу из её состава ряда областей, выразил готовность «принять пару областей» России.