В Совфеде оценили готовность Киева «принять пару областей» России

Короткая ссылка
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в разговоре с НСН прокомментировал слова вице-премьера Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о готовности Киева «принять пару областей» России.
В Совфеде оценили готовность Киева «принять пару областей» России
  • РИА Новости

По его мнению, Россию пытаются втянуть в дискуссию, которая не имеет никакого смысла.

«Поэтому данное заявление (Кулебы. — RT) — не более чем нечистоплотная политическая игра, она не имеет ни смысла, ни основы, ни какой бы то ни было реальной перспективы», — сказал Косачёв.

Ранее Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, заявившего, что национализм и притеснение малых народов на Украине могут привести к выходу из её состава ряда областей, выразил готовность «принять пару областей» России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить