Зеленский поздравил украинцев с годовщиной референдума о независимости
- Reuters
«Это действительно праздник!.. в тот день мы все, независимо от языка, пола и вероисповедания, объединились, чтобы жить вместе в единой и независимой стране», — написал Зеленский на своей странице в Facebook.
Он отметил, что на Украине уже выросло целое поколение родившихся в независимой стране.
«И это — наше будущее. Ради которого мы должны и в дальнейшем быть едиными!» — подчеркнул украинский президент.
В сентябре первый украинский лидер Леонид Кравчук заявил, что жители страны на референдуме в 1991 году выступали за независимую Украину в союзе с Россией.