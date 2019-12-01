Зеленский поздравил украинцев с годовщиной референдума о независимости

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Лидер Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с 28-й годовщиной референдума о поддержке провозглашения независимости страны и призвал граждан оставаться едиными ради будущих поколений.
Зеленский поздравил украинцев с годовщиной референдума о независимости
  • Reuters

«Это действительно праздник!.. в тот день мы все, независимо от языка, пола и вероисповедания, объединились, чтобы жить вместе в единой и независимой стране», — написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Он отметил, что на Украине уже выросло целое поколение родившихся в независимой стране.

«И это — наше будущее. Ради которого мы должны и в дальнейшем быть едиными!» — подчеркнул украинский президент.

В сентябре первый украинский лидер Леонид Кравчук заявил, что жители страны на референдуме в 1991 году выступали за независимую Украину в союзе с Россией.

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