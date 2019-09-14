Кравчук: украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией

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Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что жители страны в 1991 году в ходе голосования на референдуме о подтверждении «Акта провозглашения независимости Украины» выступали за союз с Россией.

«Я когда-то поинтересовался, а чего вы голосовали так активно, а они сказали: «Мы думали, что это будет независимая Украина, но с Россией», — сообщил он в интервью изданию Bihus.info.

По словам экс-президента, украинцы воспринимали Акт как предоставление стране больших социальных и экономических прав.

«То есть, они не видели независимость как государство отдельное, это нужно знать. А то, что мы думали и решали в Беловежской пуще – мы говорили о государстве. Да, союз государств, но о государстве», — добавил Кравчук.

Ранее Кравчук назвал главную ошибку лидеров Украины. По его мнению, она заключалась в том, что главы государства не учитывали интересы всех регионов.

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