Кравчук назвал главную ошибку лидеров Украины

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что главная ошибка лидеров Украины заключалась в том, что они не учитывали интересы всех регионов страны.

«Баланс интересов разных регионов страны должен быть учтён. Какая главная ошибка последних времён была? И Петра Порошенко. Он хотел интересы, стратегические цели одного региона распространить на всю Украину. Или востока на всю Украину, или запада на всю Украину — это не получится. Люди имеют свои интересы», — сказал он в эфире телеканала «112 Украина».

Кравчук также считает, что сокращать число депутатов Верховной рады необходимо в соответствии с сокращением населения на Украине.