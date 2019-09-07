Кравчук назвал главную ошибку лидеров Украины

Короткая ссылка
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что главная ошибка лидеров Украины заключалась в том, что они не учитывали интересы всех регионов страны.

«Баланс интересов разных регионов страны должен быть учтён. Какая главная ошибка последних времён была? И Петра Порошенко. Он хотел интересы, стратегические цели одного региона распространить на всю Украину. Или востока на всю Украину, или запада на всю Украину — это не получится. Люди имеют свои интересы», — сказал он в эфире телеканала «112 Украина»

Кравчук также считает, что сокращать число депутатов Верховной рады необходимо в соответствии с сокращением населения на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить