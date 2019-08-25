Первый президент Украины рассказал о своей самой большой ошибке

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Первый президент Украины Леонид Кравчук сообщил, что его самой большой ошибкой было ощущение эйфории и идеализма в начале президентского срока.

«Самая большая моя ошибка была, что в моих действиях на первых порах было очень много идеализма, очень много эйфории», — заявил Кравчук в интервью «112 Украина».

Экс-президент Украины также поделился мнением о том, как сделать страну «счастливой и богатой». Для этого украинцам необходимо перейти «из стадии эйфории и блаженства в стадию ответственности, рационализма, здравого разума, веры».

Ранее Кравчук заявил, что главными недостатками бывшего президента Украины Петра Порошенко на посту главы страны были желание стать богатым человеком и невероятный карьеризм.

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