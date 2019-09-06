Первый президент Украины высказался о сокращении числа депутатов Рады

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Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что сокращать число депутатов Верховной рады надо в соответствии с сокращением населения на Украине.
Первый президент Украины высказался о сокращении числа депутатов Рады
  • © Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «112 Украина».

«Сейчас у нас, говорят, 40—42 млн, я не знаю, нужна перепись. Но сократилось примерно на 10 млн, грубо. То есть уже нужно подумать о сокращении народных депутатов соответственно к сокращению количества населения, это во-первых. Во-вторых, управлять большим количеством народных депутатов очень непросто», — сказал он.

Также Кравчук предложил в рамках парламентской реформы ввести в стране двухпалатный парламент.

«Тогда в верхней палате, скажем, будет 100 депутатов, а в нижней — 250. Я думаю, это будет и демократично, и правильно, будет отвечать интересам регионов», — указал экс-президент.

Ранее Верховная рада Украины направила в Конституционный суд законопроект об уменьшении количества народных депутатов с 450 до 300 человек.

Соответствующий документ был внесён в парламент президентом Украины Владимиром Зеленским.

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