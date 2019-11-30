Украинский журналист заявил об утрате смысла существования страны
- РИА Новости
По мнению Молчанова, киевская элита из-за погони за прибылью перестала выполнять внутренние и внешние политические планы Украины.
«Мы утратили смыслы! Смыслом стала вот эта клятая газовая труба. Всё!» — цитирует его РИА Новости.
Также журналист предположил, что после распада Советского Союза Украина не смогла стать «субъектной» и самостоятельной страной. По его мнению, когда Украина станет «субъектным» государством, тогда она «сможет говорить и с Россией, и с Западом на более-менее равных уровнях».
Ранее Россия и Украина договорились интенсифицировать переговоры по газу.