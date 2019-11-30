Украинский журналист заявил об утрате смысла существования страны

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Украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов в эфире телеканала NEWSONE выразил мнение, что его страна утратила истинный смысл существования, сделав своим приоритетом «проклятую газовую трубу».
Украинский журналист заявил об утрате смысла существования страны
  • РИА Новости

По мнению Молчанова, киевская элита из-за погони за прибылью перестала выполнять внутренние и внешние политические планы Украины.

«Мы утратили смыслы! Смыслом стала вот эта клятая газовая труба. Всё!» — цитирует его РИА Новости.

Также журналист предположил, что после распада Советского Союза Украина не смогла стать «субъектной» и самостоятельной страной. По его мнению, когда Украина станет «субъектным» государством, тогда она «сможет говорить и с Россией, и с Западом на более-менее равных уровнях».

Ранее Россия и Украина договорились интенсифицировать переговоры по газу.

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