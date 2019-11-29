Посольство Украины обратилось в Госдеп и Apple из-за Крыма
- Reuters
«Посольство Украины в США безотлагательно обратилось к руководству американской компании Apple с призывом исправить некорректное обозначение Крыма как части России в приложениях компании», — говорится в сообщении.
Отмечается, что дипломаты также обратили внимание Госдепа и «других компетентных ведомств» на ситуацию.
Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв сообщил, что Apple устранила ошибку и теперь Крым в приложении «Погода» отображается как часть России.
Украинский МИД подверг компанию критике, отметив, что глобальная политика — не её сильная сторона. Экс-руководитель министерства Павел Климкин призвал украинцев отказаться от использования продукции Apple.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.