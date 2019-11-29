Посольство Украины обратилось в Госдеп и Apple из-за Крыма

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Посольство Украины в Вашингтоне обратилось в Госдепартамент США и к руководству компании Apple в связи с тем, что корпорация стала отмечать Крым как российскую территорию в своих сервисах в России. Об этом дипмиссия сообщила в Facebook.
Посольство Украины обратилось в Госдеп и Apple из-за Крыма
  • Reuters

«Посольство Украины в США безотлагательно обратилось к руководству американской компании Apple с призывом исправить некорректное обозначение Крыма как части России в приложениях компании», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дипломаты также обратили внимание Госдепа и «других компетентных ведомств» на ситуацию.

Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв сообщил, что Apple устранила ошибку и теперь Крым в приложении «Погода» отображается как часть России. 

Украинский МИД подверг компанию критике, отметив, что глобальная политика — не её сильная сторона. Экс-руководитель министерства Павел Климкин призвал украинцев отказаться от использования продукции Apple.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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