На Украине вступил в силу закон о наказании за необоснованное обогащение

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На Украине вступил в силу закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, сообщают «Украинские новости».
На Украине вступил в силу закон о наказании за необоснованное обогащение
  • © Пресс-служба Президента Украины

Согласно тексту закона, необоснованные активы чиновников будут изъяты в доход государства.

Речь идёт о деньгах, в частности хранящихся в банках и других финансовых учреждениях, имуществе, нематериальных активах, в том числе криптовалюте.

В документе говорится, что приобретение чиновником активов, стоимость которых превышает его доходы более чем на 6,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (на данный момент — 6,2 млн гривен), наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

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