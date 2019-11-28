На Украине вступил в силу закон о наказании за необоснованное обогащение

На Украине вступил в силу закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, сообщают «Украинские новости».

Согласно тексту закона, необоснованные активы чиновников будут изъяты в доход государства.

Речь идёт о деньгах, в частности хранящихся в банках и других финансовых учреждениях, имуществе, нематериальных активах, в том числе криптовалюте.

В документе говорится, что приобретение чиновником активов, стоимость которых превышает его доходы более чем на 6,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (на данный момент — 6,2 млн гривен), наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.