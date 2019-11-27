Опубликован закон о наказании за незаконное обогащение на Украине

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Закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение на сумму от 6,2 млн гривен опубликован в газете Верховной рады «Голос Украины».
Опубликован закон о наказании за незаконное обогащение на Украине
  • РИА Новости

Отмечается, что закон предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет, в случае приобретения активов, чья стоимость более чем на 6 млн 243 тыс. 250 гривен превышает законные доходы.

Необоснованные активы будут подлежать конфискации. В случае невозможности конфискации активов, обвиняемый будет обязан выплатить государству их стоимость.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук выразил мнение, что в стране больше не осталось коррупционеров, занимающих высшие должностные посты и в ближайшее время коррупция будет искоренена на всех уровнях. По его словам, в настоящее время на Украине наблюдаются «хорошие макроэкономические показатели», снижается уровень инфляции, укрепляется международный рейтинг страны.

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