Гончарук заявил об отсутствии на Украине топ-коррупционеров
- РИА Новости
«Сегодня на Украине абсолютно нет коррупции на топ-уровне. Совсем скоро, уверен, коррупции не будет на всех уровнях», — написал он на своей странице в Facebook после участия в первом инвестиционном саммите Европейского банка реконструкции и развития.
По его словам, в настоящее время на Украине наблюдаются «хорошие макроэкономические показатели», снижается уровень инфляции, укрепляется международный рейтинг страны.
В конце октября украинский президент Владимир Зеленский призвал добиться заслуженного наказания для топ-коррупционеров.