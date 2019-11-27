В Кремле рассказали о контактах с Киевом по теме украинских кораблей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Киев осуществляют контакты по вопросу оборудования с возвращённых Украине кораблей, добавив, что не владеет детальной информацией.

По его словам, этот вопрос затрагивался в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.

«Тема затрагивалась, действительно, и мы об этом сказали в нашем сообщении. В настоящее время больше добавить нечего», — сказал он.

Песков также ответил на вопрос, планируется ли возврат Киеву оборудования с кораблей.

«Осуществляются соответствующие контакты, я здесь деталями не располагаю, поэтому не могу ответить на ваш вопрос», — заявил он.

Представитель Кремля уточнил, что президенты двух стран не обсуждали вопрос о состоянии сантехники на кораблях.

25 ноября лидеры России и Украины провели телефонный разговор. В пресс-службе украинского президента заявили, что Зеленский «подчеркнул необходимость возвращения всего вооружения и оборудования» с кораблей, переданных Россией Украине.

21 ноября ФСБ опубликовала видеокадры состояния украинских судов в момент передачи Киеву, отметив, что катера и буксир переданы Украине в нормальном состоянии и с исправной сантехникой.