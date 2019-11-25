В Киеве сообщили детали разговора Зеленского с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным «подчеркнул необходимость возвращения всего вооружения и оборудования» с кораблей, переданных Россией Украине.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Отмечается, что Зеленский заявил о важности недавнего возвращения Россией украинских кораблей.

«В то же время Владимир Зеленский подчеркнул необходимость возвращения всего вооружения, оборудования и документации, которые находились на этих судах», — заявили в пресс-службе.

Также указывается, что стороны затронули вопросы переговоров по газу в формате Украина — Россия — ЕС.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин и Зеленский провели телефонный разговор.

21 ноября ФСБ опубликовала видеокадры состояния украинских судов в момент передачи Киеву, отметив, что катера и буксир переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной сантехникой.

Корабли были задержаны Россией в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.