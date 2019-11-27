Контактная группа по Донбассу проводит встречу в Минске

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В Минске проходят переговоры контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел самопровозглашённой Донецкой народной республики.
Контактная группа по Донбассу проводит встречу в Минске
  • Reuters

«Рабочие группы по экономическим и гуманитарным вопросам, а также по вопросам безопасности открыли переговорный процесс в Минске», — заявили в МИД ДНР.

Ранее в Донецке сообщали, что следующая встреча контактной группы пройдёт 27 ноября.

Дарка Олифер, пресс-секретарь представителя Украины в Минске Леонида Кучмы, заявила, что в ходе прошлого заседания контактной группы были сняты последние препятствия для проведения встречи лидеров «нормандской четвёрки».

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