Жириновский сравнил Киев с Берлином 1933 года

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сравнил Киев с Берлином 1933 года, назвав его «поджигателем войны», который «сошёл с ума и заражает Америку». По его словам, Москва не может терпеть такую политику.

«Трампа уже злят обвинения по Украине. Киев сегодня — это Берлин 1933-го, такой же поджигатель войны. Киев сошёл с ума и заражает Америку. Но США — ядерная держава, поэтому Россия не может терпеть такую политику. Если Украина не остановится, нам придётся её превентивно уничтожить», — говорится в сообщении Жириновского в Twitter.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.

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