Украинских школьников планируют начать учить медиаграмотности

Министр образования и науки Украины Анна Новосад заявила, что украинских школьников будут учить медиаграмотности.

Об этом сообщает «112 Украина».

«Я считаю, что определённая информгигиена является сверхважной компетентностью, которой должен владеть каждый независимо от возраста. Начинать со школы работать над медиаграмотностью очень важно, и мы это сейчас вплетаем во время разработки Государственного стандарта базового образования и также будем прописывать через образовательные программы», — сказала она.

Новосад уточнила, что госстандарт ещё дорабатывают. Документ планируется презентовать общественности весной 2020 года. Отмечается, что он затронет учеников 5—9 класса.

«Нам ещё необходимо два года, чтобы довести начальные классы, и с 2022 года у нас идёт первый 5-й класс, который будет учиться по новому стандарту, где будет эта компетентность», — добавила министр.

Ранее украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявила, что Украина может превратиться в «информационный концлагерь».

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