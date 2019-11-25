В ЛНР заявили о размещении Киевом техники у линии соприкосновения

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В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинская армия размещает военную технику у линии соприкосновения в Донбассе.
В ЛНР заявили о размещении Киевом техники у линии соприкосновения
  • © Oleksandr Ratushniak
  • AFP

«ВСУ продолжают размещать вооружение и военную технику вблизи линии соприкосновения», — цитирует РИА Новости офицера пресс-службы Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

Отмечается, что размещение украинскими военными вооружений зафиксировано в районе населённого пункта Новозвановка, подконтрольного Киеву.

Ранее народная милиция ЛНР заявила, что появление бронетехники ВСУ зафиксировано в районе подконтрольной Киеву Кряковки.

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