В ЛНР заявили о размещении Киевом техники у линии соприкосновения

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинская армия размещает военную технику у линии соприкосновения в Донбассе.

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AFP

«ВСУ продолжают размещать вооружение и военную технику вблизи линии соприкосновения», — цитирует РИА Новости офицера пресс-службы Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко. Отмечается, что размещение украинскими военными вооружений зафиксировано в районе населённого пункта Новозвановка, подконтрольного Киеву. Ранее народная милиция ЛНР заявила, что появление бронетехники ВСУ зафиксировано в районе подконтрольной Киеву Кряковки.