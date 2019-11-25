В ЛНР заявили о размещении Киевом техники у линии соприкосновения
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- AFP
«ВСУ продолжают размещать вооружение и военную технику вблизи линии соприкосновения», — цитирует РИА Новости офицера пресс-службы Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
Отмечается, что размещение украинскими военными вооружений зафиксировано в районе населённого пункта Новозвановка, подконтрольного Киеву.
Ранее народная милиция ЛНР заявила, что появление бронетехники ВСУ зафиксировано в районе подконтрольной Киеву Кряковки.