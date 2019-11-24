В Госдуме оценили заявление начальника Генштаба Украины о Крыме

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление начальника Генштаба Украины Руслана Хомчака о том, что Крым рассматривается Россией как «мощная база, которая должна кошмарить всю Европу и Северную Африку».

«К большому сожалению, сегодня к власти на Украине приходят люди, которые не знают истории и не обращают внимания на волеизъявления людей, проживающих на территории Крыма. Если украинцы считают, что люди, проживающие на полуострове, угрожают Африке и Европе, — это исключительно их умозаключения», — сказал он.

Депутат также отметил, что российская сторона лишь обеспечивает безопасность своего государства.

«Страны Европы и Африки понимают, что угрозы с Черноморского фронта по определению не существует. Украина же сегодня не готова к переговорам с Россией, не знает, как себя вести. Наша страна на все русофобские выпады предлагает только дружбу», — считает Водолацкий.

Ранее Хомчак заявил, что Россия рассматривает Крымский полуостров не как место для отдыха россиян, а как «мощную базу, которая должна «кошмарить всю Европу и Северную Африку».