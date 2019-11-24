В Киеве начался автопробег против продажи земли
- @UA.KyivPolice
Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на заявление экс-депутата Рады Надежды Савченко в Facebook.
Отмечается, что во время автопробега она через громкоговоритель призвала всех неравнодушных присоединиться к акции, а также организовывать собственные демонстрации, чтобы донести до власти свою позицию.
Также она предложила всем желающим начать присылать мешки с землёй к зданию парламента, чтобы засыпать ею депутатов.
Ранее Савченко заявила, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель на Украине положит конец украинской государственности.