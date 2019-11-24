В Киеве начался автопробег против продажи земли

В Киеве начался автопробег в знак протеста против открытия рынка земли на Украине.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на заявление экс-депутата Рады Надежды Савченко в Facebook.

Отмечается, что во время автопробега она через громкоговоритель призвала всех неравнодушных присоединиться к акции, а также организовывать собственные демонстрации, чтобы донести до власти свою позицию.

Также она предложила всем желающим начать присылать мешки с землёй к зданию парламента, чтобы засыпать ею депутатов.

Ранее Савченко заявила, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель на Украине положит конец украинской государственности.