В аэропорту Львова самолёт выкатился за пределы взлётной полосы
- @LvivAirport
Об этом сообщается на странице аэропорта в Facebook.
«За пределы ВПП выкатился самолёт авиакомпании МАУ... Пассажиры и багаж эвакуированы, пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Уточняется, что после инцидента самолёт успешно отбуксировали, чтобы аэропорт мог возобновить свою работу в штатном режиме.
Ранее самолёт Ан-148 авиакомпании «Ангара», летевший из Иркутска, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в городе Мирный в Якутии.