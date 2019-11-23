В аэропорту Львова самолёт выкатился за пределы взлётной полосы

Короткая ссылка
В международном аэропорту Львова самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы во время разворота.
В аэропорту Львова самолёт выкатился за пределы взлётной полосы
  • @LvivAirport
  • Facebook

Об этом сообщается на странице аэропорта в Facebook.

«За пределы ВПП выкатился самолёт авиакомпании МАУ... Пассажиры и багаж эвакуированы, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что после инцидента самолёт успешно отбуксировали, чтобы аэропорт мог возобновить свою работу в штатном режиме.

Ранее самолёт Ан-148 авиакомпании «Ангара», летевший из Иркутска, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в городе Мирный в Якутии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить