Пушков заявил о намерении США «заработать» на поставках газа Украине

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказался на тему начала поставок американского сжиженного природного газа на Украину, обвинив США в желании «заработать».

«США хотят, видите ли, помочь Украине в достижении «энергетической независимости». Заработать они хотят», — написал Пушков в своём Twitter.

Танкер из США со сжиженным газом для Украины прибыл в польский порт. США и Польша хотят, видите ли, помочь Украине в достижении «энергетической независимости». Заработать они хотят - точно, а Украину сделать зависимой от себя. Только мало что из этого выйдет: далеко и накладно. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 22 ноября 2019 г.

Сенатор отметил, что Вашингтон также намерен сделать Украину «зависимой от себя».

«Мало что из этого выйдет: далеко и накладно», — добавил он.

Ранее посольство США в Киеве сообщило, что американский сжиженный природный газ (СПГ) находится на пути на Украину.