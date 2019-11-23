Пушков заявил о намерении США «заработать» на поставках газа Украине

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказался на тему начала поставок американского сжиженного природного газа на Украину, обвинив США в желании «заработать».

«США хотят, видите ли, помочь Украине в достижении «энергетической независимости». Заработать они хотят», — написал Пушков в своём Twitter.

Сенатор отметил, что Вашингтон также намерен сделать Украину «зависимой от себя».

«Мало что из этого выйдет: далеко и накладно», — добавил он.

Ранее посольство США в Киеве сообщило, что американский сжиженный природный газ (СПГ) находится на пути на Украину. 

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