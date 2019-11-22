В «Слуге народа» анонсировали новый тренинг для депутатов партии

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Первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко в эфире радио «Новое время» заявил о возможной организации в конце января второго тренинга для депутатов партии, посвящённого в том числе цифровой безопасности.
В «Слуге народа» анонсировали новый тренинг для депутатов партии
  • РИА Новости

«У нас есть идея сделать «Трускавец-2» где-то между сессиями, возможно, в конце января. И мы обязательно туда включим этот пункт и пункт о декларировании тоже включим», — приводит УНИАН его ответ на вопрос о подготовке рекомендаций для депутатов «Слуги народа» по информационной безопасности.

Ранее украинский пранкер Джокер опубликовал переписки с депутатами партии «Слуга народа».

Впоследствии депутат Илья Кива пришёл на заседание Рады в маске суперзлодея из вселенной DC Comics.

В начале августа в Трускавце Львовской области завершились интенсивные курсы начинающих депутатов для членов «Слуги народа».

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