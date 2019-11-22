В «Слуге народа» анонсировали новый тренинг для депутатов партии
- РИА Новости
«У нас есть идея сделать «Трускавец-2» где-то между сессиями, возможно, в конце января. И мы обязательно туда включим этот пункт и пункт о декларировании тоже включим», — приводит УНИАН его ответ на вопрос о подготовке рекомендаций для депутатов «Слуги народа» по информационной безопасности.
Ранее украинский пранкер Джокер опубликовал переписки с депутатами партии «Слуга народа».
Впоследствии депутат Илья Кива пришёл на заседание Рады в маске суперзлодея из вселенной DC Comics.
В начале августа в Трускавце Львовской области завершились интенсивные курсы начинающих депутатов для членов «Слуги народа».