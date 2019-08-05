Будущие депутаты Рады от «Слуги народа» завершили обучение в Трускавце

Избранные в ходе выборов в Верховную раду будущие депутаты от партии «Слуга народа» завершили обучение в городе Трускавец Львовской области .

Об этом сообщила пресс-служба фракции на своей странице в Facebook.

«Неделя интенсивного обучения прошла как один день», — говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что «благодаря гостеприимной встречи знания усваивались лучше».

Ранее представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович в эфире телеканала NEWSONE заявил, что ситуация вокруг подготовительных курсов для депутатов партии «Слуга народа» напоминает реалити-шоу.

В июле советник лидера Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев в ходе лекции для депутатов «Слуги народа» в Трускавце заявил, что они «никто» в политике.