Будущие депутаты Рады от «Слуги народа» завершили обучение в Трускавце
Об этом сообщила пресс-служба фракции на своей странице в Facebook.
«Неделя интенсивного обучения прошла как один день», — говорится в сообщении.
В заявлении отмечается, что «благодаря гостеприимной встречи знания усваивались лучше».
Ранее представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович в эфире телеканала NEWSONE заявил, что ситуация вокруг подготовительных курсов для депутатов партии «Слуга народа» напоминает реалити-шоу.
В июле советник лидера Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев в ходе лекции для депутатов «Слуги народа» в Трускавце заявил, что они «никто» в политике.