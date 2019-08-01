На Украине сравнили с реалити-шоу ситуацию вокруг курсов для депутатов
«Каждый человек должен учиться на протяжении всей жизни. Но если говорить серьёзно, то, что мы видим в Трускавце больше похоже на шоу или реалити-шоу. Но никак не серьёзный парламент», — отметил он.
По его словам, депутатам Рады уже следует начинать непосредственно выполнять свою работу.
«Нет проблем в Украине, которые невозможно решить. Но ими необходимо заниматься, и решать уже сегодня, потому что завтра может быть поздно», — подчеркнул Колтунович.
Он также выразил мнение, что в других странах могут даже посмеяться над украинскими депутатами, которые приступили к недельному обучению.
Ранее советник лидера Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев в ходе лекции для депутатов «Слуги народа» в Трускавце заявил, что они «никто» в политике.
В конце июля Киевская школа экономики объявила набор на недельные интенсивные курсы для новоизбранных депутатов «Слуги народа».