На Украине сравнили с реалити-шоу ситуацию вокруг курсов для депутатов

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Представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович в эфире телеканала NEWSONE заявил, что ситуация вокруг подготовительных курсов для депутатов партии «Слуга народа» напоминает реалити-шоу.

«Каждый человек должен учиться на протяжении всей жизни. Но если говорить серьёзно, то, что мы видим в Трускавце больше похоже на шоу или реалити-шоу. Но никак не серьёзный парламент», — отметил он.

По его словам, депутатам Рады уже следует начинать непосредственно выполнять свою работу.

«Нет проблем в Украине, которые невозможно решить. Но ими необходимо заниматься, и решать уже сегодня, потому что завтра может быть поздно», — подчеркнул Колтунович.

Он также выразил мнение, что в других странах могут даже посмеяться над украинскими депутатами, которые приступили к недельному обучению.

Ранее советник лидера Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев в ходе лекции для депутатов «Слуги народа» в Трускавце заявил, что они «никто» в политике.

В конце июля Киевская школа экономики объявила набор на недельные интенсивные курсы для новоизбранных депутатов «Слуги народа».

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