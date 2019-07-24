На Украине подготовили интенсивные курсы для начинающих депутатов

Киевская школа экономики объявила набор на недельные интенсивные курсы для новоизбранных депутатов партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». Программа обучения разработана представителями партии и учебного заведения.

«Киевская школа экономики проведёт образовательный интенсив для партии «Слуга народа», — говорится в сообщении на странице образовательного учреждения в Facebook.

По замыслу организаторов, данная профессиональная программа предоставит «набор навыков и компетенций, которые понадобятся народным депутатам в ежедневной работе».

«Портфельный» курс, основанный на Гарвардской методике преподавания для взрослых, затронет вопросы политики, макроэкономики, бюджета, безопасности, образования, цифровизации и стратегических коммуникаций.

Ожидается, что обучение углубит понимание начинающими депутатами «Слуги народа» международной и внутриполитической ситуации.

Ранее сообщалось, что по итогам обработки более 90% протоколов с выборов в Верховную раду «Слуга народа» сохраняет отрыв от других партий, набирая более 43% голосов.

Независимый эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что Зеленскому удалось достичь «очень хорошего результата» на выборах в Раду.