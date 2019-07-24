На Украине подготовили интенсивные курсы для начинающих депутатов

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Киевская школа экономики объявила набор на недельные интенсивные курсы для новоизбранных депутатов партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». Программа обучения разработана представителями партии и учебного заведения.
На Украине подготовили интенсивные курсы для начинающих депутатов
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«Киевская школа экономики проведёт образовательный интенсив для партии «Слуга народа», — говорится в сообщении на странице образовательного учреждения в Facebook.

По замыслу организаторов, данная профессиональная программа предоставит «набор навыков и компетенций, которые понадобятся народным депутатам в ежедневной работе».

«Портфельный» курс, основанный на Гарвардской методике преподавания для взрослых, затронет вопросы политики, макроэкономики, бюджета, безопасности, образования, цифровизации и стратегических коммуникаций.

Ожидается, что обучение углубит понимание начинающими депутатами «Слуги народа» международной и внутриполитической ситуации.

Ранее сообщалось, что по итогам обработки более 90% протоколов с выборов в Верховную раду «Слуга народа» сохраняет отрыв от других партий, набирая более 43% голосов.

Независимый эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что Зеленскому удалось достичь «очень хорошего результата» на выборах в Раду.

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