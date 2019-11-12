Депутат Рады пришёл в маске Джокера на заседание парламента

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Депутат Верховной рады Украины Илья Кива пришёл на заседание украинского парламента в маске Джокера — суперзлодея из вселенной DC Comics. Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
Депутат Рады пришёл в маске Джокера на заседание парламента
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Издание опубликовало фотографии Кивы с маской на лице.

Как отмечается, спустя некоторое время депутат снял маску и положил её на трибуну Верховной рады. Это произошло в тот момент, когда там выступал депутат Рады Сергей Рудык, получивший мандат 12 ноября. 

Отмечается, что в последние недели украинский пранкер, называющий себя Джокером, публиковал переписки с депутатами от правящей партии «Слуга народа».

В начале ноября депутат Рады Анна Скороход расплакалась во время заседания.

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