Депутат Рады пришёл в маске Джокера на заседание парламента
- @grishchukroma
Издание опубликовало фотографии Кивы с маской на лице.
Как отмечается, спустя некоторое время депутат снял маску и положил её на трибуну Верховной рады. Это произошло в тот момент, когда там выступал депутат Рады Сергей Рудык, получивший мандат 12 ноября.
Отмечается, что в последние недели украинский пранкер, называющий себя Джокером, публиковал переписки с депутатами от правящей партии «Слуга народа».
В начале ноября депутат Рады Анна Скороход расплакалась во время заседания.