Депутат Рады расплакалась во время заседания
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Видео инцидента опубликовано в YouTube-канале издания «Украинская правда».
«Вчера на комитете мы достигли каких-то договорённостей. Сегодня, когда я перечитала весь текст, эти договорённости не соблюдены», — сказала она, заплакав.
После этого спикер Верховной рады Дмитрий Разумков попросил её «не плакать, пожалуйста».
Ранее Верховная рада Украины в первом чтении поддержала законопроект об анбандлинге «Нафтогаза».