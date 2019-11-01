Депутат Рады расплакалась во время заседания

Депутат Верховной рады, член фракции «Слуга народа» Анна Скороход расплакалась во время заседания украинского парламента из-за того, что парламентарии не поддержали её правки к законопроекту по анбалдингу украинской газотранспортной системы.

Видео инцидента опубликовано в YouTube-канале издания «Украинская правда».

«Вчера на комитете мы достигли каких-то договорённостей. Сегодня, когда я перечитала весь текст, эти договорённости не соблюдены», — сказала она, заплакав.

После этого спикер Верховной рады Дмитрий Разумков попросил её «не плакать, пожалуйста».

Ранее Верховная рада Украины в первом чтении поддержала законопроект об анбандлинге «Нафтогаза».