Рада одобрила связанный с транзитом газа законопроект
- © Ovsyannikova Yulia/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Отмечается, что законопроект поддержали 286 депутатов.
Документ позволит создать независимого от «Нафтогаза» оператора газотранспортной системы Украины.
«После утверждения законопроекта Верховной радой Украина получит возможность эффективно завершить процесс анбандлинга и усилит свои позиции на переговорах о продолжении транзита», — заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.
Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Киев не согласен на продление годового контракта о транзите с Россией, так как намерен заключить долгосрочный договор.