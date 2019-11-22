Трамп назвал Украину третьей по коррумпированности страной в мире
- Reuters
Отвечая на вопрос о причинах приостановки военной помощи Украине, Трамп отметил высокой уровень коррупции в этой стране.
«Почему мы должны давать деньги государству, которое известно своей коррумпированностью? Это очень коррумпированная страна... Как известно, это третья самая коррумпированная страна мира», — заявил президент США.
При этом он добавил, что «любит украинский народ».
Ранее госсекретарь США Майк Помпео назвал американским проектом достижение стабильности и искоренение коррупции на Украине.