Трамп назвал Украину третьей по коррумпированности страной в мире

Американский лидер Дональд Трамп в телефонном интервью телеканалу Fox News назвал Украину третьей по коррумпированности страной в мире.

Отвечая на вопрос о причинах приостановки военной помощи Украине, Трамп отметил высокой уровень коррупции в этой стране.

«Почему мы должны давать деньги государству, которое известно своей коррумпированностью? Это очень коррумпированная страна... Как известно, это третья самая коррумпированная страна мира», — заявил президент США.

При этом он добавил, что «любит украинский народ».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео назвал американским проектом достижение стабильности и искоренение коррупции на Украине.