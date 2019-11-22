Трамп назвал Украину третьей по коррумпированности страной в мире

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Американский лидер Дональд Трамп в телефонном интервью телеканалу Fox News назвал Украину третьей по коррумпированности страной в мире.
Трамп назвал Украину третьей по коррумпированности страной в мире
  • Reuters

Отвечая на вопрос о причинах приостановки военной помощи Украине, Трамп отметил высокой уровень коррупции в этой стране.

«Почему мы должны давать деньги государству, которое известно своей коррумпированностью? Это очень коррумпированная страна... Как известно, это третья самая коррумпированная страна мира», — заявил президент США.

При этом он добавил, что «любит украинский народ».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео назвал американским проектом достижение стабильности и искоренение коррупции на Украине.

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