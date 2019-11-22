В Минске заявили, что США не требуют ограничений на отношения с Москвой

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Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко заявил, что Соединённые Штаты не пытаются добиваться от Белоруссии ограничения сотрудничества с Россией.

«Абсолютно нет. Никогда такого не звучало ни раньше, ни сейчас. Действительно этого абсолютно нет. Я просто никогда с этим не сталкивался», — приводит ТАСС его слова.

Также Кравченко заявил, что политическая воля в США и Белоруссии для улучшения отношений есть, но прорывов пока ждать не стоит.

Ранее в Госдепартаменте США сообщили, что признают парламентские выборы в Белоруссии, но призывают к реформе избирательной системы в соответствии с рекомендациями ОБСЕ.

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