В МИД Белоруссии оценили налаживание связей с США

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Замглавы МИД Белоруссии Олег Кравченко заявил, что политическая воля в США и Белоруссии для улучшения отношений есть, но прорывов пока ждать не стоит.

«Политическая воля с обеих сторон сейчас, как мне кажется, есть. Я не думаю, что это приведёт к каким-то уж слишком быстрым и слишком масштабным прорывам», — приводит РИА Новости его слова.

При этом Кравченко отметил, что на повестке дня в отношениях двух стран стоит «возвращение послов, возвращение к нормальному состоянию дел, к нормальной инфраструктуре в... отношениях».

Ранее в Госдепартаменте США сообщили, что признают парламентские выборы в Белоруссии, но призывают к реформе избирательной системы в соответствии с рекомендациями ОБСЕ.

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