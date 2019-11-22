В МИД Белоруссии оценили налаживание связей с США
«Политическая воля с обеих сторон сейчас, как мне кажется, есть. Я не думаю, что это приведёт к каким-то уж слишком быстрым и слишком масштабным прорывам», — приводит РИА Новости его слова.
При этом Кравченко отметил, что на повестке дня в отношениях двух стран стоит «возвращение послов, возвращение к нормальному состоянию дел, к нормальной инфраструктуре в... отношениях».
Ранее в Госдепартаменте США сообщили, что признают парламентские выборы в Белоруссии, но призывают к реформе избирательной системы в соответствии с рекомендациями ОБСЕ.