В Кремле прокомментировали претензии Киева по состоянию кораблей
- Reuters
«Думаю, что повлиять не могут, тем более на этот счёт уже были даны разъяснения из ФСБ, если я не ошибаюсь», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на украинских кораблях, возвращённых из России, якобы не хватает части оборудования и вооружения.
В свою очередь, в ФСБ опубликовали видеокадры состояния украинских судов в момент передачи Киеву. В ФСБ отметили, что катера и буксир переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной сантехникой.
Саммит лидеров стран нормандского формата (Россия, Украина, Франция и Германия) запланирован на 9 декабря в Париже.