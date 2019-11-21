В Кремле прокомментировали претензии Киева по состоянию кораблей

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что претензии Украины по состоянию переданных ей из России трёх украинских кораблей вряд ли повлияют на подготовку саммита в нормандском формате.
В Кремле прокомментировали претензии Киева по состоянию кораблей
  • Reuters

«Думаю, что повлиять не могут, тем более на этот счёт уже были даны разъяснения из ФСБ, если я не ошибаюсь», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на украинских кораблях, возвращённых из России, якобы не хватает части оборудования и вооружения.

В свою очередь, в ФСБ опубликовали видеокадры состояния украинских судов в момент передачи Киеву. В ФСБ отметили, что катера и буксир переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной сантехникой.

Саммит лидеров стран нормандского формата (Россия, Украина, Франция и Германия) запланирован на 9 декабря в Париже.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить