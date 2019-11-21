В Кремле прокомментировали претензии Киева по состоянию кораблей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что претензии Украины по состоянию переданных ей из России трёх украинских кораблей вряд ли повлияют на подготовку саммита в нормандском формате.

«Думаю, что повлиять не могут, тем более на этот счёт уже были даны разъяснения из ФСБ, если я не ошибаюсь», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на украинских кораблях, возвращённых из России, якобы не хватает части оборудования и вооружения.

В свою очередь, в ФСБ опубликовали видеокадры состояния украинских судов в момент передачи Киеву. В ФСБ отметили, что катера и буксир переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной сантехникой.

Саммит лидеров стран нормандского формата (Россия, Украина, Франция и Германия) запланирован на 9 декабря в Париже.