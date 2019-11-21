В НБУ дали прогноз по кредитным договорённостям МВФ с Украиной

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Заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что согласие Международного валютного фонда (МВФ) прокредитовать страну ожидается до конца года.
В НБУ дали прогноз по кредитным договорённостям МВФ с Украиной
  • Reuters

Об этом она сказала в интервью изданию «Лига. Финансы».

«Наш базовый сценарий — Staff Level Agreement (принципиальное согласие фонда прокредитовать страну) мы получим до конца года», — сказала она.

Рожкова также отметила, что фонд видит прогресс, который происходит благодаря совместной работе государственных институтов.

Ранее украинский премьер Алексей Гончарук обсудил c главой МВФ Роном ван Роденом условия новой трёхлетней программы расширенного финансирования.

Политолог, бывший советник экс-президентa Укрaины Леонидa Кучмы Олег Соскин в беседе с НСН предупредил о возможном отказе МВФ от финансирования Киева.

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