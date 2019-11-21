В НБУ дали прогноз по кредитным договорённостям МВФ с Украиной
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Об этом она сказала в интервью изданию «Лига. Финансы».
«Наш базовый сценарий — Staff Level Agreement (принципиальное согласие фонда прокредитовать страну) мы получим до конца года», — сказала она.
Рожкова также отметила, что фонд видит прогресс, который происходит благодаря совместной работе государственных институтов.
Ранее украинский премьер Алексей Гончарук обсудил c главой МВФ Роном ван Роденом условия новой трёхлетней программы расширенного финансирования.
Политолог, бывший советник экс-президентa Укрaины Леонидa Кучмы Олег Соскин в беседе с НСН предупредил о возможном отказе МВФ от финансирования Киева.