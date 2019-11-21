В Госдуме ответили на заявление эстонского лидера о «трудном партнёре»

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT прокомментировал заявление президента Эстонии Керcти Кальюлайд о том, что Москва является «самым трудным партнёром» для Таллина.

«Эстония, страны НАТО и Евросоюз всегда занимают соглашательскую позицию с теми решениями, которые предлагают США. Естественно, Россия всегда (выступает. — RT) против того, чтобы был построен однополярный мир», — добавил депутат.

Водолацкий также подчеркнул, что Россия выступает в защиту наших соотечественников за рубежом.

«Эстония вводит дискриминационные меры, чтобы убрать из своей истории всё, что связано с русским миром и русским языком. Конечно, мы на всех международных площадках открыто заявляем, что Эстония нарушает все международные договоры и соглашения», — отметил он.

Парламентарий добавил, что Эстонии неприятно то, что Россия открыто говорит об этом.

Комментируя слова эстонского лидера о необходимости поддерживать диалог «даже с самыми трудными партнёрами», Водолацкий добавил, что Россия всегда выступает за переговоры и нормализацию отношений.

«Потому что от нормального диалога развивается экономика, растёт благосостояние населения. Слова «трудный партнёр» говорят о том, что у них предвзятое отношение ко всему происходящему сегодня в России. Но если они готовы садиться за стол переговоров, то... двери открыты, мы готовы к диалогу», — заключил он.

Ранее Кальюлайд заявила, что для Эстонии Москва является «самым трудным партнёром». Кроме того, она выразила мнение, что Россия якобы не соблюдает взятые на себя международные обязательства.

4 ноября глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что крайне скептически относится к возможному визиту Кальюлайд в Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне.