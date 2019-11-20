Козак назвал новую цену на российский газ для Молдавии

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Новая цена российского газа для Молдавии с 2020 года составит $173 за тысячу кубов, заявил вице-премьер России Дмитрий Козак.
Козак назвал новую цену на российский газ для Молдавии
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Нам не пришлось предоставлять слишком большой скидки, потому что сама действующая формула цены позволяет получить значительную скидку. Не буду скрывать, с нового года цена газа для Молдовы будет $173 за тысячу кубов. Это в силу того контракта, который есть на сегодня», — сказал он журналистам, его слова приводит РИА Новости.

По словам Козака, формула, которая есть, «становится очень выгодной Молдавии».

В сентябре президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Кишинёв и «Газпром» достигли предварительной договорённости о продлении контракта на поставку газа в республику.

По его словам, перезагрузка молдавско-российских отношений «идёт довольно хорошими темпами».

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