В Госдуме заявили о безосновательности требований Киева о компенсации

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT подготовку Администрацией морских портов Украины (АМПУ) требования к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.

«Никаких иных правовых оснований для иска на сегодняшний день нет. Единственное украинское имущество, которое осталось в портах полуострова, — это их флот, который официальный Киев забирать не хочет, несмотря на предложения с российской стороны. Кроме этого металлолома, ничего украинского в российских портах больше нет», — добавил Белик.

Ранее стало известно, что АМПУ готовит требование к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.

АМПУ пообещала, что если в течение полугода не получит ответа от кабмина, то дело перейдёт на рассмотрение в международный арбитраж.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, в ходе которого большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.