Франция построит для Украины 20 патрульных кораблей

Глава украинского МВД Арсен Аваков сообщил о подписании cо своим французским коллегой Кристофом Кастанером межправительственного соглашения об изготовлении и технической поддержке партии патрульных кораблей.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Від імені Уряду України підписали угоду з міністром внутрішніх справ Франції @CCastaner (136,5млн.€) про виготовлення та техпідтримку 20 патрульних кораблів, 5 з них та всі RIBчовни побудуємо в Україні. Дякуємо Франції за підтримку у зміцненні системи морської безпеки та охорони pic.twitter.com/TM2LaYOYqo — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 19 ноября 2019 г.

Отмечается, что стоимость контракта составила €136,5 млн, производством кораблей займётся французская компания ОСЕА, катера должны быть поставлены в течение трёх лет с частичной локализацией производства на Украине.

Также министр выразил благодарность французской стороне за поддержку в укреплении системы морской безопасности и охраны.

Ранее сообщалось, что Киев планирует заключить контракт на поставку 20 французских патрульных кораблей стоимостью €136,5 млн.

Отмечалось, что в 2018 году между правительствами Украины и Франции было подписано соглашение о приобретении 55 вертолётов французского производства за €550 млн.

Подробнее — в материале RT.