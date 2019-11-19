Франция построит для Украины 20 патрульных кораблей

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Глава украинского МВД Арсен Аваков сообщил о подписании cо своим французским коллегой Кристофом Кастанером межправительственного соглашения об изготовлении и технической поддержке партии патрульных кораблей.
Франция построит для Украины 20 патрульных кораблей
  • @AvakovArsen
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Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Отмечается, что стоимость контракта составила €136,5 млн, производством кораблей займётся французская компания ОСЕА, катера должны быть поставлены в течение трёх лет с частичной локализацией производства на Украине.

Также министр выразил благодарность французской стороне за поддержку в укреплении системы морской безопасности и охраны.

Ранее сообщалось, что Киев планирует заключить контракт на поставку 20 французских патрульных кораблей стоимостью €136,5 млн. 

Отмечалось, что в 2018 году между правительствами Украины и Франции было подписано соглашение о приобретении 55 вертолётов французского производства за €550 млн.

Подробнее — в материале RT.

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