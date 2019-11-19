МВД Грузии задержало 37 человек в ходе разгона акции в Тбилиси

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МВД Грузии сообщает, что во время разгона акции протеста у здания парламента в Тбилиси задержаны 37 человек за неповиновение требованиям полиции и хулиганские действия.

«В ходе проходящей акции у здания парламента за нарушения по статье 173 (неповиновение полиции) и 166 (хулиганство) задержаны 37 человек», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы грузинского МВД.

Также МВД сообщает, что пострадали четыре человека, среди которых двое полицейских, они госпитализированы.

Ранее сотрудники спецназа с помощью водомётов, слезоточивого газа и дубинок оттеснили протестующих от здания парламента в Тбилиси. Полиция задержала 18 участников протеста.

Позднее парламент Грузии возобновил работу.

Протесты в Тбилиси начались на фоне непринятия депутатами поправок в Конституцию о выборах.

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