Трое госпитализированы после разгона участников протестов в Тбилиси

Три человека, включая сотрудника полиции, госпитализированы после разгона акции протеста у здания парламента в Тбилиси. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Грузии.

Reuters

«За медицинской помощью обратились девять человек... пострадали трое, среди пострадавших — один полицейский, получивший ранение в области головы», — цитирует пресс-службу ведомства ТАСС. Ранее сотрудники спецназа с помощью водомётов, слезоточивого газа и дубинок оттеснили протестующих от здания парламента в Тбилиси. Полиция задержала 18 участников протеста. Позднее парламент Грузии возобновил работу. Протесты в Тбилиси начались на фоне непринятия депутатами поправок в Конституцию о выборах.