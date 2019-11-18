Трое госпитализированы после разгона участников протестов в Тбилиси
- Reuters
«За медицинской помощью обратились девять человек... пострадали трое, среди пострадавших — один полицейский, получивший ранение в области головы», — цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.
Ранее сотрудники спецназа с помощью водомётов, слезоточивого газа и дубинок оттеснили протестующих от здания парламента в Тбилиси. Полиция задержала 18 участников протеста.
Позднее парламент Грузии возобновил работу.
Протесты в Тбилиси начались на фоне непринятия депутатами поправок в Конституцию о выборах.