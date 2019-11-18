Парламент Грузии восстановил работу после разгона участников протестов

Парламент Грузии возобновил работу после разгона полицией участников акции протеста, заблокировавших доступ к зданию законодательного органа страны. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

Спикер парламента Арчил Талаквадзе в ходе заседания заявил о невозможности госпереворота в стране.

«Часть оппозиции должна помнить, что она больше не может отстаивать права граждан, СМИ, государства и парламента», — подчеркнул он.

При этом Талаквадзе держал в руках цепь и замок, которыми были закрыты двери парламента.

«Я хочу запомнить и вернуть (протестующим. — RT) символически разорванную цепь и замок, выражающий их ценности», — отметил он.

Ранее МВД Грузии задержало 18 человек в ходе разгона протеста у здания парламента в Тбилиси.

Протесты в Тбилиси начались после отказа депутатов от принятия поправок в Конституцию о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную.