Парламент Грузии восстановил работу после разгона участников протестов
- Reuters
Спикер парламента Арчил Талаквадзе в ходе заседания заявил о невозможности госпереворота в стране.
«Часть оппозиции должна помнить, что она больше не может отстаивать права граждан, СМИ, государства и парламента», — подчеркнул он.
При этом Талаквадзе держал в руках цепь и замок, которыми были закрыты двери парламента.
«Я хочу запомнить и вернуть (протестующим. — RT) символически разорванную цепь и замок, выражающий их ценности», — отметил он.
Ранее МВД Грузии задержало 18 человек в ходе разгона протеста у здания парламента в Тбилиси.
Протесты в Тбилиси начались после отказа депутатов от принятия поправок в Конституцию о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную.